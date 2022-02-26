ОЭСР отказала России в членстве в организации

26 фев. 10:39

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прекращает процесс присоединения России к организации, говорится в заявлении организации.

"Совет ОЭСР решил официально прекратить процесс присоединения России, который был отложен в 2014 году", - сообщается в заявлении, передает РИА Новости.

Также ОЭСР решила закрыть офис организации в Москве и перестать приглашать Россию на встречи на уровне министров.

ОЭСР попросила Комитет по внешним связям прекратить участие России в других комитетах организации, а Совет ОЭСР попросил генерального секретаря организации принять меры для остановки всех проектов, финансируемых путем добровольных российских пожертвований.

Вопросы сотрудничества ОЭСР с РФ и дополнительных мер поддержки Украины будут рассмотрены в течение следующих дней и недель, - говорится в заявлении.