Украинские военные объекты подверглись ракетному удару – Минобороны РФ

26 фев. 10:15

Вооруженные силы РФ нанесли ночью удар крылатыми ракетами морского и наземного базирования по военным объектам Украины, - сообщил сегодня официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В течение ночи Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины", - рассказал генерал, передает РИА Новости.

Также Конашенков вновь подчеркнул, что огонь ведется только по объектам военной инфраструктуры, не затрагивая жилой и социальной инфраструктуры страны.