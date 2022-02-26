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США озвучили санкции против первых лиц России

США озвучили санкции против первых лиц России

США ввели санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, а также в отношении министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, - сообщает американский Минфин.

"Мы выступили одним фронтом с нашими международными союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что Россия заплатит серьезную экономическую и дипломатическую цену за дальнейшее вторжение в Украину", - говорится в заявлении главы Минфина Джаннет Йеллен, передает "Интерфакс".

США и их партнеры "будут продолжать вводить ограничительные меры против "российских элит", - отмечается в заявлении.

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