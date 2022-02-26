Украина может получить от США $600 млн помощи

26 фев. 8:46

США выделят Украине помощи на $600 млн, в том числе в сфере обороны на $350 млн. Соответствующее поручение дал президент страны Джо Байден.

"Госсекретарю предоставить следующие полномочия… предоставить немедленную военную помощь Украине", - говорится в меморандуме, подписанном американским лидером.

Текст документа распространила пресс-служба Белого дома, передает РИА Новости.

Согласно меморандуму, Энтони Блинкен должен определить, соответствует ли интересам США предоставление безвозмездной помощи Украине в размере $250 млн.