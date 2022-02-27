Россия и Украина могут остаться без покупателей благородных газов

Ведущие производители чипов из Тайваня и Южной Кореи внимательно проверяют собственные запасы критически важных промышленных газов, поскольку российская операция на Украине вызвала опасения по поводу перебоев в поставках, которые могут усугубить глобальную нехватку полупроводников.

Японская "Нихон кэйдзай" пишет, что производители чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (самый крупный в мире) и United Microelectronics Corp (четвертый по величине) связались со своими ключевыми поставщиками, чтобы убедиться в отсутствии проблем с доставками, передают источники, знакомые с вопросом. Обсуждения были проведены вскоре после того как Россия начала операцию на территории Украины.

TSMC и UMC регулярно проводят оценку рисков по всем критически важным материалам и стараются либо иметь годовой запас благородных газов, в частности, неона и аргона, либо обеспечить его за счет контрактов. С начала пандемии компании также ищут альтернативных поставщиков, чтобы обеспечить непрерывность производства. Powerchip Semiconductor Manufacturing, еще один производитель полупроводников, сообщил "Нихон кэйдзай", что его запасы и контракты с поставщиками гарантируют компании доступ к газам как минимум на полгода.

TSMC поставляет чипы практическим всем крупным мировым девелоперам, в том числе таким компаниям как Apple, Google, Qualcomm и Nvidia, а UMC обеспечивает Samsung, Qualcomm и многие другие корпорации. Среди покупателей Powerchip - NXP, Omnivision и Renesas Electronics.

Украина и Россия - важные источники благородных газов и драгоценных металлов, которые используются для изготовления чипов. Украина поставляет неон, аргон, ксенон и криптон, а Россия - гексафторбутадиен и палладий. По данным исследовательской компании TrendForce, Украина обеспечивает 70% мировых поставок неона.

Представители компаний рассказали, что неон используется для литографии, важнейшего этапа производства чипов, а аргон - в травлении, еще одном важном процессе изготовления микросхем.

Южнокорейская компания SK Hynix, второй в мире производитель чипов памяти, утверждает, что у нее достаточно неона. Управляющий корпорацией Ли Сок-Хи на прошлой неделе отметил, что ”переживать не о чем, поскольку мы подготовились заранее”. Тем не менее компания намерена диверсифицировать источники своих поставок в свете украино-российского конфликта, сообщил источник, знакомый с вопросом.

Финансовый директор UMC Лю Чи-Тун рассказал, что компания позаботилась о запасах материала в начале пандемии и уже долгое время находится в поисках новых поставщиков. UMC будет пристально следить за ситуацией на Украине и поддерживать контакты с поставщиками, добавил Чи-Тун.

Компания TSMC не прокомментировала ситуацию.

Украинский кризис оказывает давление на индустрию полупроводников, которая уже более года переживает нехватку чипов и других компонентов. Компании также страдают от высоких цен на материалы и более длительных сроков доставки из-за проблем с производством, рабочей силой и логистикой, спровоцированных или усиленных пандемией коронавируса.

Дилан Патель, главный аналитик из компании Semianalysis, сказал, что большинство производителей чипов накопили достаточное количество необходимого неона после аналогичной российско-украинской напряженности в 2014 году. У поставщиков также есть возможность использовать переработанный неон, сказал эксперт.

”Риски увеличатся в случае более длительного конфликта, но учитывая, что производительные мощности не разрушены, даже если и будут какие-то проблемы, они вряд ли продлятся долго. Серьезных проблем с неоном точно не будет”, - говорит Патель.

Некоторые производители газа, в том числе американские Air Products и Linde, а также французский Air Liquide покупают инертные газы, очищают их, а затем поставляют глобальным производителям полупроводников, в частности Intel, TSMC и Samsung, а также более мелким покупателям.

”Масштаб влияния будет зависеть от того, насколько долго продлится война, - сказал управляющий одной из компаний по производству компонентов для микросхем, поставляющих материал для глобальных компаний. - У больших корпораций, как TSMC, обычно запасов больше для поддержания бесперебойного производства, а у средних и крупных игроков ресурсов меньше: со временем они ощутят напряженность с точки зрения поставок”.

Су Цзы-Юн, директор Института исследований безопасности национальной обороны, считает, что такие страны как США уже осознали необходимость поиска альтернативных поставщиков редкоземельных и драгоценных металлов в связи с геополитическими рисками. Япония также поняла важность сокращения своей зависимости от редкоземельных металлов из Китая, после того как Пекин ограничил поставки в 2010 году.

”В настоящее время все больше стран видит необходимость в том, чтобы иметь возможность контролировать цепь поставок, как и поставщики, которые становятся более осмотрительными в связи с возможными сбоями как на фоне COVID, так и в связи с геополитической неопределенностью, - сказал Су. - Произошел значительный сдвиг в восприятии ситуации”.

Стивен Су, вице-президент Научно-исследовательского института промышленных технологий, сказал, что возможно влияние и других непрямых факторов на цепь поставок: ”Мы не можем исключать потенциальное непрямое влияние военных сбоев на спрос и предложение. Что касается предложения, мы не знаем, какие будут последствия, если поставщики благородных газов и металлов не смогут выполнять свои обязательства, и какой будет реакция цепочки. Что касается спроса, Европа - огромный рынок, как для производителей микросхем, так и для поставщиков электроники. Мы пока не знаем, повлияют ли конфликты на европейском континенте на конечный спрос потребителей, индустрию полупроводников и глобальные макроэкономические перспективы”.