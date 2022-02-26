На фоне напряженности в Европе страны Ближнего Востока мирятся между собой

Политическая и военная напряженность между региональными державами на Ближнем Востоке после "арабской весны", похоже, стала ослабевать. По мере того, как разные государства движутся к сближению с бывшими соперниками, региональная динамика меняется, пишет Middle East Eye.

За соглашением о нормализации отношений 2020 года между Израилем и арабскими государствами, известным как Авраамский договор, в начале прошлого года последовала Декларация Эль-Улаа, которая официально положила конец продолжавшейся три с половиной года блокаде Катара под предводительством Саудовской Аравии.

И на этом примирения между государствами не закончились. Переговоры привели к прогрессу в отношениях между Абу-Даби и Анкарой, Эр-Риядом и Анкарой, Каиром и Анкарой, Тель-Авивом и Анкарой, Абу-Даби и Тегераном и, что самое удивительное, между Эр-Риядом и Тегераном. Нормализация распространилась даже в таком неожиданном направлении как Армения и Турция, что имеет глубокое символическое значение. Многие из этих событий совпали с избранием президентом США Джо Байдена, который сократил американское присутствие на Ближнем Востоке в рамках поворота к Азии, особенно к Китаю, а региональные державы готовятся к наступлению постамериканской эпохи.

Несмотря на участие Тегерана в усилиях по нормализации, для некоторых государств Иран остается главным катализатором для восстановления отношений. Так, Израиль и ОАЭ исторически рассматривали Иран как "чужака", поэтому возможное возобновление ядерной сделки обеспокоило соседние государства и подтолкнуло их к сотрудничеству. С точки зрения Турции, Иран остается угрозой, поскольку проиранские силы атаковали турецкие позиции в Ираке. Израиль, который угрожал напасть на Иран, чтобы помешать прогрессу страны в области атомной энергетики, одновременно развивал отношения с Турцией.

Увеличение издержек

Долгие бесплодные распри между региональными державами, наряду с опосредованными конфликтами, также способствовали недавней волне сближений между государствами. Ни прореволюционные, ни контрреволюционные силы не осуществили свои мечты о гегемонии, поскольку продолжающиеся протесты еще больше увеличили издержки; все это подтолкнуло к переговорам. Конфликты дорого обходятся всем региональным государствам, при этом экономическая выгода незначительна. Чтобы поддерживать региональную конкуренцию, государства сотрудничают с внешними силами, увеличивая ненужные расходы за счет инвестиций в оборону, СМИ, лоббистскую деятельность и судебные процессы. В конечном итоге это отвлекает региональные государства от внутренних проблем, например, необходимости диверсифицировать экономику стран Персидского залива, отказавшись от нефти и газа.

Но есть и внутренние причины сближения. Турция использует процесс примирения, в том числе чтобы до следующих выборов найти решение своих экономических проблем. Общественность приветствовала усилия правительства по нормализации отношений с Абу-Даби, и многие люди возлагали надежды на лучшие экономические условия в будущем. Израиль использует примирение как политический инструмент в своей внутренней повестке, хотя многие в Персидском заливе не приветствовали арабо-израильское сближение из-за палестинского вопроса.

Перспективы

После многих лет конфликтов, несмотря на отсутствие явных и очевидных победителей, небольшие государства Персидского залива, особенно ОАЭ и Катар, превратились в региональные державы, способные действовать наравне с традиционными державами, включая Турцию и Саудовскую Аравию. Таким образом, эти государства доказали, что они являются силой, с которой нужно считаться, способной сотрудничать и конкурировать в региональных и глобальных делах. Некоторые эксперты предполагают, что недавнее смягчение ситуации в регионе представляет собой стратегию "оттягивания времени" или "временного замораживания региональных конфликтов", а не действительные пути решения. Тем не менее, возможно, что по крайней мере некоторые из этих примирений были искренними и могут дать результаты.

Для этого региональные державы должны научиться избегать конфликтов и прямых обвинений, даже если их интересы не совпадают с интересами соседей. Поскольку престиж лидеров остается важным фактором на Ближнем Востоке, региональные державы должны следовать стратегии своих европейских коллег, чтобы оставаться более дипломатичными в публичных выступлениях и, таким образом, избегать эскалации напряженности в отношениях.