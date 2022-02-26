Что помешало ЕС отключить Россию от SWIFT

Нежелание Европы идти на компромисс в отношении энергетических поставок привело к тому, что одна из самых действенных мер была исключена из списка международных санкций против России. Речь об отключении от SWIFT, основной мировой системы передачи информации и совершения платежей. Как отмечает Bloomberg, президент США Джо Байден говорит, что подобная мера всё еще рассматривается, а некоторые европейские страны, в том числе Польша и Литва, настаивают на ее включении в санкционный список.

Но два ключевых фактора удерживают мировые державы от подобного шага: сопротивление со стороны Германии и Италии, например, из-за опасений в отношении энергетической безопасности, а также беспокойство в связи с тем, что отключение приведет к развитию конкурирующих систем передачи информации, китайской или российской. Российская система была создана в 2014 году вскоре после присоединения Крыма.

Европа использует SWIFT, чтобы осуществлять платежи за российский природный газ, необходимый для отопления домов и функционирования производственных мощностей. Отключение от системы угрожает поставкам в середине зимнего отопительного сезона на фоне кризиса стоимости жизни в регионе. Через сутки после того как Владимир Путин подписал указ о признании двух отколовшихся украинских территорий, Запад потратил более $700 млн на такие товары, как нефть и продукты переработки, природный газ, алюминий, уголь, никель, титан, золото и так далее, приобретенные у России, что демонстрирует масштабы транзакций между двумя сторонами.

”ЕС не готов исключить Россию из системы SWIFT, потому что не готов отказаться от российских энергоносителей”, - говорит Эрик Мейерссон, старший экономист и специалист по Еврозоне из стокгольмского банка Svenska Handelsbanken AB.

Зависимость Европы от европейского топлива стала еще более очевидной, когда министерство финансов США заявило в четверг, что энергетическая сфера не будет включена в санкционный список. Поскольку транзакции в счет оплаты энергии всё еще возможны через европейские банки ”санкции, на самом деле, ничего не ограничивают”, комментирует ситуацию профессор из Колумбийского университета Адам Туз.

Через SWIFT - общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи - осуществляется безопасная передача информации и передаются платежные инструкции между финансовыми организациями и компаниями в 200 странах и территориях. В прошлом году посредством системы ежедневно доставлялось 42 млн сообщений, таким образом SWIFT - ключевой компонент обеспечения платежей в рамках международной торговли.

Политики и банкиры уверены, что исключение России приведет к укреплению позиций конкурирующих систем, даже несмотря на то, что система передачи финансовых сообщений Банка России насчитывает всего 400 пользователей по сравнению с 11 тыс. финансовых компаний, которые используют SWIFT.

Bloomberg, ссылаясь на данные российского ЦБ, сообщает, что местную систему в основном используют компании из России и союзнических ей стран. Среди международных банков в списке российского ЦБ - небольшая группа японских компаний, а также французский Societe Generale SA и Credit Agricole SA. Банк SocGen отказался от комментариев, а Credit Agricole заявил, что у него нет доступа к системе.

Россия также может использовать китайскую финансовую систему обмена сообщениями, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил репортерам в четверг. Отключение от SWIFT ”навредит России меньше, чем Европейскому Союзу”, - сказал политик.

Согласно источникам, знакомым с вопросом, британские банки напомнили политическим лидерам о еще одном потенциальном негативном последствии отключения от SWIFT. Поскольку SWIFT - это система обмена сообщениями, запрет на ее использование для России может осложнить возможность отслеживать средства физических лиц и предприятий, находящихся под санкциями.

Байден, в свою очередь, заявил, что американские ограничения в отношении российских банков ”будут иметь такие же последствия, а может, даже и более пагубные, чем отключение от системы SWIFT”. Министерство финансов страны отрезало российский Сбербанк от американской финансовой системы, приказав американским компаниям прекратить отношения с крупнейшим в России кредитором. Байден не исключил возможность еще более жестких санкций, в том числе и отключение от SWIFT.

По словам одного из европейских чиновников, лидеры ЕС обсуждали более строгие ограничения, в том числе касающиеся использования системы SWIFT на встрече, которая состоялась в четверг вечером. Ряд европейских руководителей убеждали своих коллег включить меру во второй пакет санкций.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что постарается сделать так, чтобы его страна убедила другие государства исключить Россию из системы SWIFT, обозначив тем самым свою позицию по данному вопросу.

В 2012 году доступ к системе SWIFT, которая контролируется Национальным банком Бельгии и представителями центральных банков США, Великобритании, ЕС, Японии и других стран, был ограничен для Ирана в связи с европейскими финансовыми санкциями, введенными против страны из-за её ядерной программы.

Иранские кредиторы были заблокированы повторно в 2018 году, когда США в очередной раз ввели ограничения в отношении страны и пригрозили самой системе SWIFT, если она не подчинится. Тогда представители SWIFT заявили, что это единичный случай ”в интересах стабильности и целостности более широкой мировой финансовой системы”.