Чечня примет 1,5 тысячи беженцев из Донбасса

26 фев. 4:33

Руководство Чечни готово принять 1,5 тыс беженцев из Донбасса, для них уже готовят места, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

Эвакуированных жителей двух республик разместят в детских оздоровительных лагерях и центрах социальной реабилитации. Это лагеря "Светлячок" (450 мест) и "Горный ключ" (500 мест) в Шалинском районе, "Горный Беной" (450 мест) в Ножай-Юртовском районе и центр в Шелковском районе на 100 человек.

Кроме того, в республике создано волонтерское объединение из 152 человек и рабочая группа для помощи беженцам под руководством премьер-министра Муслима Хучиева. К этой работе подключатся медики, юристы, психологи, водители и общественники.