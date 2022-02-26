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Чечня примет 1,5 тысячи беженцев из Донбасса

Чечня примет 1,5 тысячи беженцев из Донбасса

Руководство Чечни готово принять 1,5 тыс беженцев из Донбасса, для них уже готовят места, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

Эвакуированных жителей двух республик разместят в детских оздоровительных лагерях и центрах социальной реабилитации. Это лагеря "Светлячок" (450 мест) и "Горный ключ" (500 мест) в Шалинском районе, "Горный Беной" (450 мест) в Ножай-Юртовском районе и центр в Шелковском районе на 100 человек.

Кроме того, в республике создано волонтерское объединение из 152 человек и рабочая группа для помощи беженцам под руководством премьер-министра Муслима Хучиева. К этой работе подключатся медики, юристы, психологи, водители и общественники.

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