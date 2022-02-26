В Цейском ущелье пройдет День зимних видов спорта

26 фев. 2:32

В горах Северной Осетии состоятся спортивные состязания по зимним видам спорта, информирует Олимпийский совет республики.

Уточняется, что местом проведения праздника выбрано популярное у любителей гор Цейское ущелье.

"27 февраля в Цейском ущелье впервые пройдут спортивные состязания, посвященные зимним видам спорта. День зимних видов спорта – это всероссийское физкультурное мероприятие Олимпийского комитета России в рамках проекта "Олимпийская страна", - говорится в сообщении организатора акции.

Участники будут соревноваться по горным лыжам, сноуборду и слалом-гиганту. К участию допускаются спортсмены в возрасте от 16 лет и старше, передает ТАСС.