Может ли Турция закрыть проливы для российских кораблей

Василий Боднар, украинский посол в Турции, попросил Анкару ради Украины закрыть проливы для российских кораблей. Возможно ли на самом деле их закрыть в рамках Конвенции Монтрё, задается вопросом Naval News. Прежде чем ответить на вопрос, выполнима ли просьба украинского посла, необходимо проанализировать положения Конвенции Монтрё, которая регулирует прохождение судов через проливы Босфор и Дарданеллы.

Конвенция была подписана в 1936 году, чтобы регулировать режим прохода и тоннаж судов, пересекающих проливы и выходящих в Черное море в том числе и нечерноморских государств. В Конвенции много деталей, но внимание нужно обратить на ключевые принципы соглашения, которые определяют право Турции запрещать судоходство. В первую очередь Конвенция поддерживает свободу судоходства через проливы, но у Турции есть право их закрывать для судов из воюющих стран в случае конфликта или неизбежности полномасштабной войны. Статьи 20 и 21 Конвенции Монтрё определяют полномочия Турции в отношении установления режима прохода военных кораблей (Статьи 4,5, 6 касаются торговых судов) во время военных действий.

Что сказано в Конвенции Монтрё

Во время войны

Если Турция не является стороной конфликта, торговые суда под любым флагом и с любым грузом могут свободно проходить через проливы. Если Турция участвует в войне, торговые суда государств, против которых Анкара не ведет боевых действий, могут свободно проходить через проливы при условии, что они не оказывают помощь вражеской стороне. Такие суда могут входит в проливы в дневное время суток и пересекать морские пути по маршрутам, указанным турецкими властями. Прохождение военных кораблей полностью зависит от решения турецкого правительства.

Когда война неизбежна

В данном случае также соблюдаются положения о торговом судоходстве, однако при условии, что суда заходят в проливы днем и пересекают их по маршрутам, указанным турецкими властями. Решение в отношении военных кораблей принимает правительство страны. Таким образом, Турция может запретить проход военных кораблей, даже если она и не принимает активного участия в конфликте. Еще одним важным пунктом в Конвенции является предоставление Турции возможности приостанавливать действие положения об обязательном тоннаже судов в Черном море. То есть боевые корабли союзников могут войти в Черное море, если Турция воспользуется гарантированным ей правом.

Просьба Украины выполнима, но чревата последствиями для Турции

У Турции есть возможность закрыть проливы в рамках принципов, изложенных в Конвенции Монтрё, но не стоит забывать о политических ограничениях. Во-первых, Турция высоко ценит Конвенцию и аккуратно исполняет ее правила, поскольку считает соглашение важным компонентом безопасности и стабильности в Черном море. Если Анкара скажет Киеву ”да”, то ей придется сделать то же самое и в отношении других сторон. То есть, если НАТО решит развернуть боевые корабли в Черном море, это будет невозможно. Если Турция воспользуется своим правом исключительно в отношении Украины, Россия может возразить и даже обвинить Турцию в несоблюдении нейтралитета. Во-вторых, развертывание России в Черном море завершено. Черноморский флот достаточно мощный для того, чтобы ограничить доступ Украины к морю посредством блокады. Кроме того, у России есть возможность укрепить Черноморский флот через Волго-Донской канал силами Каспийской флотилии.

Таким образом закрытие проливов оказалось бы тщетной попыткой сдержать Россию, а Турция, в свою очередь, стремиться сохранить нейтралитет. Если НАТО решит принять участие в конфликте, вероятно, будет предпринята попытка соблюсти баланс с точки зрения поддержки Украины силами не только Турции, но и других стран.