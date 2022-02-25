Байден: Америка развернет дополнительные силы в Европе

25 фев. 23:48

США развернут дополнительные силы в Европе, соответствующее заявление президента Джо Байдена опубликовано на сайте Белого дома.

"Я приказал развернуть дополнительные силы для увеличения нашего потенциала в Европе с целью поддержки наших союзников по НАТО", - сказал глава государства.

Он также "решительно приветствовал" решение использовать оборонительные планы НАТО и элементы Сил реагирования альянса для упрочения коллективной позиции, а также обязательства союзников по развертыванию дополнительных сухопутных и воздушных сил на восточном фланге и морских сил от Крайнего Севера к Средиземноморью.