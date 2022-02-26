В Ингушетии выберут символ празднования 30-летия возрождения республики

26 фев. 6:29

Минкульт Ингушетии объявил о запуске голосования для выбора официальной эмблемы празднования 30-летия возрождения, которое республика отметит в 2022 году.

В конкурсе принимали участие жители региона, присылавшие свои варианты праздничного логотипа. По итогам отборочного тура к голосованию были допущены работы восьмерых участников. Четыре работы представил Хусейн Куштов, две – Хабибула Бесаев. На победу также претендуют Карина Ужахова и Батыр Картоев.

"Каждый может выбрать понравившийся вариант из представленного списка образцов. К итогам народного голосования будут добавлены голоса членов художественного совета и организационного комитета", - сказано в сообщении.

Отмечается, что голосование продлится до 28 февраля.