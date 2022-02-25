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В Тбилиси почтут память выдающегося композитора Джансуга Кахидзе

YouTube

В Тбилиси 7 марта пройдет концерт памяти выдающегося композитора и дирижера Джансуга Кахидзе.

На сцене Культурно-музыкального центра им. Д.Кахидзе выступят Тбилисский симфонический оркестр и Государственная хоровая капелла Грузии под руководством Вахтанга Кахидзе – они исполнят хоровые и симфонические произведения Генделя, Моцарта, Малера и других известных композиторов, - передает Sputnik Грузия.

В качестве солистов выступят Тинатин Мамулашвили (сопрано), Михаил Абрамишвили (контратенор) и Ираклий Муджири (баритон).

ФОТО YouTube
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