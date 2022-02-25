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Кадыров: на Украине нашли убежище множество террористов

Кадыров: на Украине нашли убежище множество террористов

В ближайшие дни можно будет отмечать освобождение Украины "от насилий и убийств", - заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Уверен, что в ближайшие дни мы будем праздновать освобождение многомиллионного населения Украины от насилий и убийств", - написал Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте", передает РИА Новости.

Сейчас в соседней стране нашли прибежище немало террористов, среди которых есть те, которые убивали в Чечне.

"Среди них есть и те, которые в убивали в Чечне наших братьев, сестер, женщин, детей и стариков, а потом сбежали от ответственности в Европу под покровительство разных спецслужб", - написал Кадыров.

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