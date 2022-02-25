РЖД готовы организовать два поезда из Крыма в Москву

25 фев. 22:47

ОАО "РЖД" может запустить два поезда из Симферополя в Москву, - заявил глава Минтранса Виталий Савельев на совещании о текущей экономической ситуации с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"До начала военной спецоперации России по защите ДНР и ЛНР РЖД не осуществляли пассажирские перевозки из Крыма. Сейчас же в холдинге рассматривают вопрос организации двух поездов, которые будут доставлять из Симферополя в Москву людей, чтобы сообщение, пока которое закрыто, начало работать, и мы будем помогать нашим пассажирам двигаться по стране", - сказал Савельев, передает ТАСС.