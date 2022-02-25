Иран не намерен отказываться от обогащения урана

25 фев. 21:46

Даже при возвращении к ядерной сделке Иран продолжит обогащать уран до 20%, - заявил сегодня глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

"Сейчас обогащение осуществляется до 60%, это побудило Запад ускорить переговорный процесс. В случае отмены санкций обогащение продолжится до уровня 20%", - отметил он, передает ТАСС.

Иран начал обогащение урана до 60% в ответ на диверсию на ядерном объекте в городе Натанз 11 апреля 2021 года, которую, по версии Тегерана, совершил Израиль. Представители иранских властей неоднократно заявляли, что обогащение осуществляется в мирных целях и под надзором МАГАТЭ.