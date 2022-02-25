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Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Хосейном Амир Абдоллахияном. Такое сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.

Дипломаты провели "обстоятельный обмен мнениями по развитию событий" вокруг СВПД по ядерной программе ИРИ, обратили особое внимание на договоренности, достигнутые в ходе проведенного накануне телефонного разговора глав государств.

"Затрагивались другие темы, представляющие взаимный интерес", - уточнили в МИД РФ.

Беседа состоялась по инициативе Тегерана.

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