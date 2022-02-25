Авиаторы добавили проблем российским туроператорам

25 фев. 21:34

Временное закрытие аэропортов было вынужденной и необходимой мерой, однако теперь туроператорам приходится организовывать вывоз туристов с черноморских курортов России поездами и автобусами.

"Все туристы, отдыхавшие в Анапе, успешно пересажены на поезд. Туристы, отдающие в Сочи, улетают домой планово. Для туристов, отдыхавших в Крыму, за счет туроператора организованы вывозные автобусы", - рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист", передает "Интерфакс".

По данным Ростуризма, в регионах России, где временно приостановлена работа аэропортов, находится около 150 тыс туристов, включая 25 тыс организованных. Большая часть из них находится в Крыму и в Краснодарском крае.

Напомним, Росавиация в связи с ситуацией на Украине накануне сообщила о закрытии до 2 марта 11 южных аэропортов: Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя.