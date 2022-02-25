В ингушской Назрани открылась новая большая школа

25 фев. 21:14

Сегодня власти ингушской Назрани открыли новую школу на 745 мест – она позволит разгрузить пять старых школ, - говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

"Бывшее когда-то частное общеобразовательное учреждение "Эллин" вновь открыло свои двери для юных жителей Назрани уже в качестве государственного. Мощность школы - 745 ученических мест, общая площадь - 7 017 кв. м, а ее открытие позволит перевести более 700 учащихся из пяти старых общеобразовательных учреждений города", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Школа состоит из нескольких блоков: пятиэтажного кирпичного здания учебного корпуса с просторными классами, столовой на 380 посадочных мест, трехэтажного спортзала, бассейна 25х12 м, зала хореографии и стадиона.

"Все здесь сделано с любовью к детям, с заботой к подрастающему поколению. Хотелось бы, чтобы новое руководство и коллектив сохранили эту традицию. Мы возлагаем большие надежды на подготовку молодых кадров, которым предстоит развивать экономику и социальные резервы республики", - цитирует слова главы региона Махмуд-Али Калиматова его пресс-служба.

К 2025 году в Ингушетии построят еще 20 школ - это свыше 12 тыс ученических мест.