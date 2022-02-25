ЕС ввел санкции против Путина и Лаврова

25 фев. 21:13

Совет Евросоюза одобрил второй пакет антироссийских персональных и экономических санкций, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на брифинге.

"Сегодня мы внесли в (санкционные - ред.) списки президента Путина и министра Лаврова", - цитирует его "Интерфакс".

По словам дипломата, в них внесена также группа депутатов Госдумы, проголосовавших за действия РФ на Украине. Всего в перечне 26 россиян.

Точный санкционный список должен опубликовать Официальный журнал ЕС, когда это будет сделано - неизвестно.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон также "очень скоро" введет санкции против президента и министра иностранных дел России "в дополнение к санкционному пакету, которые Великобритания объявила накануне".