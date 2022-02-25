S7 на две недели отменяет все рейсы в Европу

25 фев. 20:55

В ответ на закрытие своего воздушного пространства рядом стран Европы российская авиакомпания S7 Airlines отменяет все рейсы туда с 26 февраля по 13 марта.

Решение принято "в связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами", - говорится в сообщении перевозчика, передает "Интерфакс".

Отменяются рейсы авиакомпании в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж. Остановлена и продажа билетов на рейсы после 13 марта.

Ранее сегодня о планах закрыть воздушное пространство Польши для российских авиакомпаний сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.