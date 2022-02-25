Россия увеличивает количество рейсов в Азербайджан и Армению

25 фев. 20:53

Россия с 14 марта наращивает количество авиарейсов с 16 странами мира, рассказали в оперативном штабе по борьбе с ковидом.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова по поручению главы правительства Михаила Мишустина провела заседание оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

"Также принято решение с 14 марта увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе со следующими странами", - цитирует сообщение РИА Новости.

Увеличивается число авиарейсов в том числе с Азербайджаном, Арменией, Ираном, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном.

Как уточняет "Интерфакс-Азербайджан", количество рейсов Москва-Баку увеличивается с 14 до 28 полетов в неделю, из аэропортов РФ, из которых возобновлены международные полеты, в аэропорты Азербайджана - с 1 до 4 рейсов в неделю на каждом маршруте.

Из Москвы в Ереван будет совершаться не 6, а 14 рейсов в неделю, из других городов число рейсов увеличивается с 1 до 2 в неделю на каждом маршруте.