ЕБРР намерен закрыть доступ к своим ресурсам для России и Беларуси

25 фев. 20:32

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) на следующей неделе планирует рассмотреть возможность приостановки доступа к своим ресурсам России и Беларуси, - говорится в распространенном сегодня релизе финансовой организации.

"Совет директоров ЕБРР провел встречу для обсуждения событий на Украине. Представители акционеров договорились, что управление банка примет меры в ответ на кризис, включая возможную приостановку или модификацию доступа России и Беларуси к ресурсам банка в соответствии со статьей 8.3 устава ЕБРР. Предложения будут направлены Совету директоров на следующей неделе. Окончательное решение будет принято Советом управляющих", - сказано в заявлении, передает ТАСС.

Россия - член ЕБРР с 1992 года, правда в 2014 году после введения против нее санкций со стороны Евросоюза и США, ЕБРР приостановил инвестирование в российские проекты. От финансирования белорусских проектов банк отказался после прошедших в 2020 году выборов президента страны, которые подверглись критике на Западе.