Delta отказалась работать с "Аэрофлотом"

25 фев. 20:15

Крупнейшая американская авиакомпания Delta объявила о немедленной приостановке действия договоренностей о совместной эксплуатации рейсов с "Аэрофлотом".

"Delta отозвала все кодшеринговые услуги, которые осуществлялись совместно с российской национальной авиакомпанией "Аэрофлот". Решение вступает в силу немедленно", - говорится в сообщении перевозчика, передает РИА Новости.

Американская авиакомпания снимает свой код с рейсов "Аэрофлота" "за пределами московского аэропорта Шереметьево и убирает код крупнейшей российской авиакомпании с собственных рейсов из Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.

Кодшеринг – особая форма сотрудничества между авиакомпаниями, когда одно направление обслуживается двумя или несколькими перевозчиками. Выполняет авиарейс одна компания, а другая при этом является партнером на направлении с правом продажи билетов на рейс под собственным кодом.