Российские военные заблокировали Сумы и Конотоп

25 фев. 20:10

Подразделения ВС РФ в ходе спецопераци блокировали украинские Сумы и Конотоп, об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, было захвачено множество вооружений, поставленных западными странами на Украину, в том числе американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW.

В Минобороны уточнили, что российские ВС вывели из строя 211 военных объектов украинской военной инфраструктуры, включая 17 пунктов управления и узлов связи, 19 комплексов ПВО С-300 и "Оса", а также 39 радиолокационных станций, передает РИА Новости.

Были сбиты шесть боевых самолетов, вертолет, пять беспилотников, уничтожены 67 танков и других боевых бронемашин, 16 реактивных систем залпового огня.

Кроме того, силы ЛНР продвинулись на глубину до 21 км и овладели Трехизбенкой, соединения и части ДНР - на глубину до 25 км и вышли к Волновахе.