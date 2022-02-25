Европейская федерация регби не будет проводить турниры и матчи в России

25 фев. 20:02

Европейская федерация регби приостановила организацию всех турниров и международных матчей на территории России. Об этом говорится в сообщении организации.

"Это касается любой возрастной и гендерной категории, национальных или клубных команд", - пояснили в федерации.

В заявлении также подчеркивается, что дальнейшие решения будут приниматься советом директоров организации по согласованию со Всемирной федерацией регби, о таких решениях будет сообщено в соответствующий срок.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что РФ признает Донецкую и Луганскую народные республики в качестве независимых государств. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Утром 24 февраля российский лидер сообщил в обращении к гражданам, что в ответ на обращение руководителей ДНР и ЛНР принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе.