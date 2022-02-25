Доступ в Facebook частично ограничен в России

25 фев. 19:54

Роскомнадзор принял решение о частичном ограничении доступа в Facebook. Такое сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Накануне соцсеть ограничила официальные аккаунты телеканала "Звезда", РИА Новости, "Ленты.ру" и "Газеты.ру".

РКН потребовал от администрации Meta Platforms, Inc. снять ограничения и объяснить их введение. Но его требования были проигнорированы.

В целом с октября 2020 года ведомство зафиксировало 23 случая такой цензуры в отношении российских СМИ и интернет-ресурсов.

Сегодня Генпрокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании Facebook причастной к нарушению прав и свобод человека, прав и свобод россиян.

"В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа", - отметили в РКН.

В сообщении на сайте Генпрокуратуры говорится, что в случае отказа устранить нарушения доступ в соцсеть может быть ограничен полностью.