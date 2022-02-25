Асад назвал события вокруг Украины восстановлением баланса в мире

25 фев. 19:52

В пятницу, 25 февраля, состоялся телефонный разговор президента России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

В ходе беседы сирийский лидер выразил решительную поддержку российской военной операции на Донбассе. При этом он осудил дестабилизирующую политику США и НАТО, которая в свое время привела к серьезной деградации обстановки и на Ближнем Востоке.

Асад отметил, что Россия вправе противостоять расширению НАТО, которая стала глобальной угрозой для международной безопасности.

Сирийский лидер также выразил мнение, что события вокруг Украины являются восстановлением баланса в мире, утраченным после распада СССР, передает РИА Новости.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны заявил, что в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе.