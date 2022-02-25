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Россию отстранили от "Евровидения-2022"

Россию отстранили от &quot;Евровидения-2022&quot;

Европейский вещательный союз отстранил Россию от участия в конкурсе "Евровидение-2022", об этом сообщается на его сайте.

"Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса в Украине включение российских участников в конкурс в этом году нанесет ущерб репутации конкурса", - пояснили в EBU.

В союзе заверили, что остаются приверженными защите ценностей конкурса, который содействует развитию международного обмена и понимания, объединяет Европу на одной сцене и прославляет разнообразие через музыку.

В этом году конкурс должен был пройти в итальянском Турине.

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