Россию отстранили от "Евровидения-2022"

25 фев. 19:41

Европейский вещательный союз отстранил Россию от участия в конкурсе "Евровидение-2022", об этом сообщается на его сайте.

"Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса в Украине включение российских участников в конкурс в этом году нанесет ущерб репутации конкурса", - пояснили в EBU.

В союзе заверили, что остаются приверженными защите ценностей конкурса, который содействует развитию международного обмена и понимания, объединяет Европу на одной сцене и прославляет разнообразие через музыку.

В этом году конкурс должен был пройти в итальянском Турине.