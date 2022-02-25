Крым начинает смягчать коронавирусные ограничения

25 фев. 19:33

С 28 февраля в Крыму в связи с улучшением эпидемиологической ситуации стартует снятие коронавирусных ограничений, - объявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"В частности, будет отменена система QR-кодов для посещения торговых центров. Также отменяются режим самоизоляции для граждан 60+ и пациентов с хроническими заболеваниями, а также рекомендации по организации удаленной работы", - написал Аксенов в своем телеграм-канале, передает "Интерфакс".

С 11 марта в республике возобновится плановая амбулаторная медицинская помощь, диспансеризация и проведение профосмотров.

Напомним, режим повышенной готовности в Крыму действует с 17 марта 2020 года: на полуострове запрещены массовые мероприятия, а кинотеатры, музеи и рестораны работают с неполной загрузкой.