Комитет министров приостановил членство России в Совете Европы

25 фев. 19:15

Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в этой организации, - сообщил вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой.

"Комитет министров Совета Европы отказался от сотрудничества с Россией, приостановив членство нашей страны в этой организации", - рассказал Толстой, передает "Интерфакс".

Права России в Совете Европы приостановлены, но она остается членом организации и участником ее конвенций, сообщается в заявлении Комитета министров СЕ. Приостановка прав РФ в Совете Европы носит временный характер и оставляет каналы коммуникации открытыми.

"Россия останется самой большой европейской страной, без которой никакой Совет Европы просто невозможен и не нужен. Потому что в нем не будет правды", - сказал парламентарий, добавив, что российская делегация была честна и старалась вести диалог до конца.

Процедура приостановки членства России в Совете Европы распространяется и на работу в ПАСЕ и ЕСПЧ. Возобновление диалога будет зависеть от Совета Европы.

Ранее о запуске процедуры приостановки членства России в Совете Европы сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, добавив, что это была инициатива Польши и Украины.