Чавушоглу созвонился с Кулебой

25 фев. 19:04

В пятницу, 25 февраля, министры иностранных дел Турции и Украины Мевлют Чавушоглу и Дмитрий Кулеба провели телефонный разговор. Об этом сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Детали переговоров не сообщаются, передает агентство Anadolu.

Предыдущий телефонный разговор министров иностранных дел Турции и Украины состоялся 24 февраля.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны заявил, что в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе.