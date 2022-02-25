Гендиректора кабардино-балкарской компании заподозрили в хищении газа

25 фев. 18:49

Кабардино-балкарские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении генерального директора одного из местных предприятий, подозреваемого в краже природного газа, - сообщает МВД по республике.

В августе 2020 года из-за долгов за потребленный газ предприятие отключили от газоснабжения, но его гендиректор самовольно подключился к газопроводу, нарушив пломбы и демонтировав ранее установленную заглушку на трубе высокого давления.

В результате было похищено более 39 тыс кубометров природного газа, - передает "Интерфакс".

Действия 58-летнего руководителя следователи расценили как кражу из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода. Следственные действия продолжаются.