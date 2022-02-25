ФИДЕ решила перенести из Москвы Всемирную шахматную Олимпиаду-2022

25 фев. 18:50

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила о переносе 44-й Всемирной шахматной Олимпиады-2022 из России.

"Совет ФИДЕ принял решение, что 44-я шахматная Олимпиада, включая соревнования для игроков с ограниченными возможностями, а также Конгресс ФИДЕ, не будут проводиться в России", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации, передает "Интерфакс".

"Мы сделаем все возможное, чтобы найти другого организатора Олимпиады и своевременно предоставить информацию о месте и датах проведения Конгресса ФИДЕ 2022 года", - добавили в федерации.

Напомним, Всемирная шахматная Олимпиада в 2022 году должна была пройти в Москве с 26 июля по 8 августа.