Путин предложил ВСУ захватить власть на Украине

25 фев. 18:34

Российский президент Владимир Путин предложил украинским военнослужащим захватить власть в стране. Такое заявление он сделал на заседании с постоянными членами Совета безопасности.

"Похоже нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ", - приводит слова главы государства РИА Новости.

Российский лидер призвал украинских военных не допускать использования радикалами мирных граждан в качестве живого щита.