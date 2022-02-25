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Путин предложил ВСУ захватить власть на Украине

Путин предложил ВСУ захватить власть на Украине

Российский президент Владимир Путин предложил украинским военнослужащим захватить власть в стране. Такое заявление он сделал на заседании с постоянными членами Совета безопасности.

"Похоже нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ", - приводит слова главы государства РИА Новости.

Российский лидер призвал украинских военных не допускать использования радикалами мирных граждан в качестве живого щита.

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