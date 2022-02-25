Кишинев: молдавский танкер с российским экипажем сгорел в Черном море

25 фев. 18:23

Танкер с российским экипажем под молдавским флагом пострадал от попадания снаряда в Черном море, такое сообщение опубликовано на сайте Морского агентства Молдавии.

"Корабль Millenial Spirit IMO Nr. 7392610 (танкер-химовоз) под флагом Республики Молдова находясь в нейтральных водах Черного моря (46°22.221'N, 031°07.095'E) был поражен снарядом с неизвестного направления", - цитирует его ТАСС.

В результате на судне начался пожар, огонь уничтожил оборудование и спасательные шлюпки, экипаж в составе десяти граждан РФ покинул танкер в спасательных жилетах, всех удалось спасти во время проведенной украинскими властями операции. Однако два человека находятся в тяжелом состоянии.