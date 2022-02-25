СМИ: ЕС не решился на санкции против Центробанка России

25 фев. 18:29

Центробанк России не фигурирует в новых санкционных списках Евросоюза, - сообщает издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию.

"На фоне новых экономических мер против российских учреждений Центробанк страны, по всей видимости, пощадили. По информации Spiegel, он не фигурирует ни в одном западном санкционном списке", - пишет издание, передает РИА Новости.

У российского ЦБ есть счета в Европейском центробанке, Бундесбанке и больших частных банках, он и далее может свободно осуществлять с них переводы, - пишет автор публикации.