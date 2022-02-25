Instagram снова забанил аккаунт правительства Севастополя

25 фев. 18:13

В соцсети Instagram снова оказалась заблокирована страница правительства Севастополя, - сообщила пресс-служба правительства города.

"Информируем о том, что Instagram снова заблокировал официальную страницу правительства Севастополя. Это не удивительно - со вчерашнего дня идут массированные DDoS-атаки на информационную структуру Севастополя, а теперь - блокировка страницы в Instagram", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Это - не первый случай блокировки: аккаунт был заблокирован в ноябре прошлого года. Компания разблокировала его только после требования Роскомнадзора.