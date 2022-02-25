Европа отказывается от российских СМИ

25 фев. 17:39

На протяжении последних суток в трех странах НАТО и ЕС – Латвии, Польше и Эстонии было прекращено вещание основных российских каналов, включая "РТР-Планету" и "Вести 24", - на очереди аналогичное решение Литвы, - сообщили в ВГТРК.

Российские телеканалы во всех трех странах представлены как "угроза национальной безопасности".

"Не суть важно, кто генерировал решение о закрытии российских телеканалов – пропагандистские структуры НАТО, Евросоюза или это их совместный приказ. Важно то, что на профессиональном поле у СМИ перечисленных стран нечего противопоставить безусловным фактам, приводимым их российскими коллегами. Единственный способ защитить свою ложь для политиков этих стран - поставить барьер на пути правды из России к их аудиториям", - рассказали в компании, передает РИА Новости.

"Однако мировое информационное поле сегодня устроено так, что подобные запреты больше не являются непроницаемым барьером. Есть интернет, есть спутниковые тарелки, есть люди, как правило лидеры общественного мнения в своих социумах, которые хотят быть полноценно информированы. Правда найдет дорогу к тем, кто не хочет быть обманутым", - добавили в компании.