СМИ: цены на зерновые могут спровоцировать новый виток инфляции

25 фев. 17:16

Накануне цены на пшеницу достигали максимальной отметки более чем за 13 лет - с июня 2008 года, это может повлиять на инфляцию по всему миру, - сообщает агентство Bloomberg.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на пшеницу в Чикаго достигал 2,8%, до $9,6075 за бушель – это разрешенный биржей максимум (для внутридневных колебаний), после этого цены пошли вниз и завершили день на отметке $9,3475 за бушель. Сегодня они подешевели на 3,9% - до $8,9825 за бушель, - передает "Интерфакс".

Также начали снижаться котировки мартовских фьючерсов на кукурузу они упали на 2% - до $6,7675 за бушель, тогда как накануне подскочили более чем на 5%.

Напомним, крупными мировыми экспортерами зерновых являются Россия и Украина, и конфликт между ними ставит под угрозу стабильность поставок пшеницы на мировой рынок.