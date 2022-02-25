Путин готов отправить делегацию на переговоры с Украиной в Минске

25 фев. 17:15

Российский президент Владимир Путин готов послать делегацию в Минск на переговоры с украинской стороной, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня сообщил о готовности обсуждать нейтральный статус своей страны, а Путин изначально говорил, что цель специальной операции - помощь ДНР и ЛНР, в том числе посредством денацификации и демилитаризации Украины.

"А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", - уточнил Песков.

"В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией", - приводит его слова ТАСС.

Кроме того, представитель российского лидера добавил, что президент Беларуси Александр Лукашенко в проведенном сегодня телефонном разговоре заверил российского коллегу, что Минск обеспечит все необходимые условия для переговоров Москвы и Киева.

О готовности направить делегацию в столицу Беларуси для переговоров с представителями Украины сам Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с главой КНР Си Цзиньпинем, сообщает пресс-служба Кремля.