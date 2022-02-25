Итоги визита Ильхама Алиева в Москву

25 фев. 17:13

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы и главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко подвели итоги визита президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента страны Мехрибан Алиевой в Москву. Ильхам Алиев прибыл в столицу России 22 февраля и в тот же день провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран подписали в Кремле "Декларацию о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой".