Жители Грузии проведут акцию протеста против позиции властей по Украине

25 фев. 16:55

Сегодня в 19:00 (18:00 мск) у администрации правительства в Тбилиси пройдет акция протеста против позиции властей Грузии по ситуации вокруг Украины. Ее организатором выступает политическая партия "Дроа".

"Грузинская мечта не поддерживает Украину, такова простая истина. Глупо ожидать, что они к чему-то присоединятся. Так они еще и врут, что таким образом уберегают нас от войны. На самом деле, Россия, как только захочет, войдет сюда, а они даже не окажут сопротивления", - заявила лидер партии Элене Хоштария.

Она подчеркнула, что в Грузии пророссийское правительство, которое необходимо сменить.

Выйти на акцию протеста призвала граждан такжеполитический секретарь партии "Лело" Саломе Самадашвили. "С Грузинской мечтой разговаривать бесполезно. Выходите на улицу и защитите свою свободу. Грузинский народ должен сказать этим людям свое слово. Это наш общий национальный позор и трагедия", - цитирует ее "Грузия Online".

Напомним, ранее сегодня премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили, что республика не присоединится к санкциям против России.