ФАС заинтересовалась повышением DNS цен на 30%

25 фев. 16:54

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) проверит обоснованность повышения цен ретейлером DNS.

Ранее в пятницу гендиректор торговой сети сообщил, что цены из-за ажиотажного спроса подняты до 30% и не исключал их дальнейшего роста.

"Сегодня ведомство направило в адрес организации соответствующий запрос, а также выдало должностному лицу компании предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут нарушать закон о защите конкуренции. Подобные публичные заявления должностных лиц могут быть восприняты хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговлю бытовой техникой, как руководство к действию, что может привести к необоснованному росту цен на бытовую технику", - сообщила пресс-служба ФАС.

В ведомстве напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении торговой деятельности и "недопустимости необоснованного повышения цен в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товары".