Чехия остановила выдачу вида на жительство для россиян

25 фев. 16:54

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Прага прекращает выдачу виз и временных видов на жительство россиянам из-за военной операции России на Украине.

"Чехия приостанавливает выдачу гражданам РФ виз и разрешений на временное проживание. Исключения сделаны только для случаев, когда визы и виды на жительство нужны по гуманитарным соображениям", - цитирует премьера Чехии РИА Новости.

Помимо этого, как сообщает чешское телевидение, в стране были закрыты все 25 отделений местного банка Sberbank CZ, входящего в банковскую группу Sberbank Europe.

"Из соображений безопасности в Чехии в пятницу с 14.00 (16.00 мск) закрыты все 25 отделений местного банка Sberbank CZ, входящего в банковскую группу Sberbank Europe. Банк располагает в стране 120 тысячами клиентов", - сообщает телевидение.