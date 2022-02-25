Зеленский призвал европейцев защитить Европу на Украине

25 фев. 16:43

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских граждан, у которых есть боевой опыт, отправляться на Украину с целью "защиты Европы". Об этом он заявил видеообращении к гражданам страны, опубликованном в его Telegram-канале.

"Если вы в Европе имеете боевой опыт и не хотите смотреть на нерешительность политиков, вы можете прибыть в наше государство и вместе с нами защищать Европу", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, пока государственные институции Европы не спешат с реально очень мощными решениями, каждый европеец в своей столице может прийти в украинское посольство и предложить свою помощь. "Требуйте от своих правительств, чтобы Украина получила больше финансовой и военной помощи", - цитирует главу государства ТАСС.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны заявил, что в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе.