СМИ: Евросоюз согласовал санкции против Путина и Лаврова

25 фев. 16:40

Как сообщает немецкий телеканал n-tv со ссылкой на источники в ЕС, главы МИД стран Евросоюза согласовали персональные санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Собеседник телеканала рассказал, что формальное решение о санкциях против Лаврова и Путина будет принято в пятницу. Утверждается, что "ЕС на это уже согласился".

По данным телеканала, речь идет о заморозке активов Путина и Лаврова.

Ранее сообщалось, что внеочередной совет Евросоюза по ситуации на Украине начнется в 17.00 мск в пятницу.