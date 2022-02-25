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СМИ: Евросоюз согласовал санкции против Путина и Лаврова

СМИ: Евросоюз согласовал санкции против Путина и Лаврова

Как сообщает немецкий телеканал n-tv со ссылкой на источники в ЕС, главы МИД стран Евросоюза согласовали персональные санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Собеседник телеканала рассказал, что формальное решение о санкциях против Лаврова и Путина будет принято в пятницу.  Утверждается, что "ЕС на это уже согласился".

По данным телеканала, речь идет о заморозке активов Путина и Лаврова.

Ранее сообщалось, что внеочередной совет Евросоюза по ситуации на Украине начнется в 17.00 мск в пятницу. 

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