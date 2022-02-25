Путин и Мирзиеев обсудили демилитаризацию Украины

25 фев. 16:33

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор в ходе которого обсудили ситуацию на Украине.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Обсуждено развитие ситуации в связи с проведением специальной военной операции с целью защиты мирных жителей Донбасса, а также осуществления демилитаризации и денацификации Украины", - сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

Стороны подтвердили намерение развивать стратегическое и экономическое партнерство России и Узбекистана. "Затронуты также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-узбекистанского стратегического партнерства с акцентом на реализацию конкретных проектов в торгово-экономической и гуманитарной областях", - отметили в пресс-службе Кремля по итогам состоявшейся беседы.