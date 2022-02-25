Камила Валиева награждена орденом Дружбы

25 фев. 16:21

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении российских спортсменов, показавших высокие результаты на Олимпиаде в Пекине.

Спортсмены награждены "за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в городе Пекине", говорится в документе, опубликованном в пятницу на официальном портале правовой информации.

Фигуристка Камила Валиева, которая стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях удостоены Ордена Дружбы. Лыжник Александр Большунов, принесший России три золотые, одну серебряную и одну бронзовую награду, удостоен ордена Александра Невского.