Кадыров: я комфортно живу под санкциями

25 фев. 16:11

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал антироссийские санкции, которые вводят из-за военной операции на Украине, "байденовскими баснями".

Ранее президент США Джо Байден объявил о введении против России санкций, которые, по его словам, ударят по аэрокосмической индустрии. Он считает, что ограничения сократят импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, что окажет негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли".

"Даже если введут санкции, они через месяц должны будут отменять их, так как без России экономика не может существовать, в частности, в Европе. У нас есть другие партнёры. Это бесполезно, басни байденовские. Я живу под всеми санкциями, живу комфортно, никаких помех нет", - приводит его слова РИА Новости.